Medya

Teşkilat’tan Ayrılan Oyuncunun Sahneleri Devam Edecek

teskilat-tan-ayrilan-oyuncunun-sahneleri-devam-edecek

AYBÜKE PUSAT’IN STOK SAHNELERİ GELİŞİYOR

TRT’nin Teşkilat dizisinde rol alan Aybüke Pusat, projeden ayrılmış olmasına rağmen oyuncunun daha önce çektiği sahnelerin diziden silinmeyeceği belirtildi. Yapım şirketi Tims&B, Aybüke Pusat’ın oynadığı sahnelerin, senaryo revizyonu sayesinde dizide yer alacağını ve eksik sahnelerin de tamamlanacağını duyurdu.

NESLİHAN KARAKTERİ BELİRSİZLİĞİNİ KORUYOR

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın aktardığına göre, dizideki Neslihan karakterinin gelecek durumu hâlâ belirsizliğini koruyor. Bununla birlikte, karakterin yerine yeni bir oyuncu alınmasının şu an için gündemde olmadığı ifade ediliyor.

Teşkilat dizisinin başarısı devam ederse, 6. sezon çekimlerinin de yapılmasına yönelik planların bulunduğu öğrenildi. Bu durum, dizinin izleyicileri tarafından heyecanla bekleniyor.

ÖNEMLİ

Ekonomi

TOKİ’den Peşin Ödeyene %15 İndirim

TOKİ, 44 ilde toplam 552 arsa satışa çıkarıyor. Açık artırma ise 16-17 Nisan tarihlerinde gerçekleşecek, peşin ödeme indirimi ve esnek vade seçenekleri ile dikkat çekiyor.
Gündem

Tavuk Dönerle Zehirlenme Neden Olur?

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde tavuk dönerden 648 kişi zehirlendi. Uzmanlar, ucuz dönerlerin sağlığı tehdit ettiğini ve kullanılan çiğ etin tehlikeli olduğunu belirtiyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.