Teşkilat Yeni Bölüm İle Gündemde

TEŞKİLAT DİZİSİ YENİ BÖLÜM İLE MİLYONLARA UNUTULMAZ ANLAR YAŞATIYOR

Teşkilat dizisi, her hafta olduğu gibi bu defa da TRT 1 ekranlarında izleyicilere unutulmaz anlar sunmayı başarıyor. Dizi, Tolga Sarıtaş, Yunus Emre Yıldırımer, Serdar Yeğin, Murat Aygen, Melisa Akman, Özlem Maden, Murat Han, Erkan Biricik ve Erkan Petekkaya gibi yetenekli isimleri bir araya getiriyor.

SEZON FİNALİ AŞAMASINDA YENİ SURPRİZLER

Teşkilat dizisi, adım adım sezon finaline yaklaşırken izleyicileri bir endişe sarmış durumda. Ancak bu rekortmen dizi, yeni sezonda da izleyicinin karşısında olmaya devam edecek. 15 Haziran’da ekranlara gelecek bölüm ile sezon finali yapacak olan Tims&B imzalı Teşkilat dizisinde, uzun süredir merak edilen sürpriz oyuncunun ismi de nihayet belli oldu.