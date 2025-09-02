Tesla, Ağustos’ta Togg’dan önde!

TÜRKİYE’DEKİ ARABA PAZARINDAKİ YOĞUN REKABET

Türkiye’nin otomobil piyasasında ciddi bir rekabet yaşanıyor. Togg ile Tesla arasındaki karşılaştırmalar hep gündemdeydi ve “Yerli mi, global mi?” soruları sıklıkla gündeme getiriliyordu. Fakat Ağustos 2025’te Tesla’nın performansı tüm dengeleri değiştirdi. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) tarafından açıklanan verilere göre, Tesla 8.730 satış ile Türkiye’de en çok satan ikinci marka konumuna geldi. Bu durum, yerli gururumuz Togg’un satışlarını tam 7 kat geride bırakmasıyla dikkat çekiyor. Pazar geçen yıla göre yüzde 12,78 büyüyerek 101.650 adede ulaştı. Toplam otomobil satışları yüzde 18,7 artarak 82.215 adet olurken, hafif ticari araçlar ise yüzde 6,77 azalarak 19.435 adette kaldı.

TESLA, TOGG’U GERİDE BIRAKTI

Ağustos ayında Renault 9.561 adetle pazarın lideri olurken, Tesla hemen arkasından 8.730 adetle ikinci sırada yer aldı. Fiat (5.951 adet), Hyundai (5.249 adet) ve Volkswagen (5.102 adet) de Tesla’nın arkasında yer aldı. Tesla’nın Model Y ve Model 3 araçları Türkiye yollarında büyük bir ilgi görüyor. Togg’un pazar payı %26,9’a düşerken, Tesla’nın bu durumu adeta fırtınaya dönüştü. Togg’un 7 kat geride kalması üzücü olsa da, yerli üretim ruhu hala varlığını sürdürüyor. Tesla’nın sağlam şarj ağı ve gelişmiş teknoloji ile öne çıkması yanı sıra, Togg’un şık tasarımı ve yerli üretim avantajı da dikkat çekiyor.

SEKTÖRDE GÜÇLÜ BÜYÜME TRENDİ

10 yıllık Ağustos ortalama verilerine göre toplam otomobil pazarı yüzde 60, otomobillerin kendisi yüzde 70,6 ve hafif ticariler ise yüzde 26,8 oranında büyümüş durumda. Segmentlerin içerisinde C sınıfı araçlar yüzde 56 pazar payıyla (366.708 adet) liderliği elinde bulunduruyor. SUV araçlar (%62,8 pay ve 410.891 adet) da dikkat çekiyor. Sedan araçlar yüzde 22,1 (144.878 adet), hatchback’ler ise yüzde 14,2 (92.716 adet) ile onları takip ediyor. Motor tipleri bazında bir devrim yaşanıyor: Benzinli araçlar yüzde 46,5 (304.618 adet), hibrit araçlar yüzde 26,3 (172.366 adet), elektrikli araçlar yüzde 18,5 (120.857 adet) ve dizel araçlar yüzde 8 (52.253 adet) olarak kaydediliyor. Otogazlı araçların payı ise yüzde 0,7 (4.319 adet) olarak görülüyor. Elektrikli araçlar ise oldukça hızlı bir yükseliş yaşıyor; 160 kW altı modellerde yüzde 106,6, üstü modellerde de yüzde 285,9’luk bir artış var! Ocak-Ağustos döneminde toplam pazar yüzde 7,24 büyüyerek 817.345 adede ulaştı. Elektrikli ve hibrit araçların, artan yakıt fiyatlarının da etkisiyle Türkiye pazarında popülaritesi artmaya devam ediyor.