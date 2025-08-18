Tesla Araç Kiralama İndirimleri Açıkladı

İNGİLTERE’DE TESLA KİRALAMA FIRSATI

İngiliz sürücüler artık bir yıl önce ödeyecekleri miktarın yarısından biraz fazlasıyla Tesla marka elektrikli araç kiralayabiliyor. Rapor, Tesla’nın daha fazla araç satmak amacıyla kiralama şirketlerine yüzde 40’a varan indirimler sunmak zorunda kaldığını ortaya koyuyor. Bu indirimlerin, İngiltere’de Tesla araçları için yeterli depolama alanı olmamasından kaynaklandığı ifade ediliyor.

TESLA SATIŞLARINDA DÜŞÜŞ

Tesla’nın İngiltere’deki temmuz ayı satışları, Motor Üreticileri ve Tüccarları Derneği’nin (SMMT) verilerine göre yaklaşık yüzde 60 düşüşle 987 adede gerilemiş durumda. SMMT’ye göre, Temmuz ayında İngiltere’de yeni araç kayıtları yıllık bazda yaklaşık yüzde 5 oranında bir azalma göstermiş. Ayrıca, pil elektrikli araçların 2025 yılında yeni kayıtların yüzde 23,8’ini oluşturması bekleniyor. Bu oran, SMMT’nin önceki tahmininde belirtilen yüzde 23,5’in biraz üzerinde bir değer taşıyor.