Tesla Araç Kiralama Ücretlerini Düşürdü

İNGİLTERE’DE TESLA KİRALAMA ÜCRETLERİ DÜŞTÜ

İngiliz sürücüler artık bir yıl önce ödenecekleri ücretin yarısından biraz fazlasına Tesla marka elektrikli araç kiralayabiliyor. Yeni rapora göre, Tesla’nın daha fazla araç satabilmek için kiralama şirketlerine yüzde 40’a varan indirimler sunmak zorunda kaldığı ifade ediliyor. Indirimlerin kaynağında, İngiltere’de Tesla araçları için yeterli depolama alanının olmaması da yer alıyor.

SATIŞLARDA CİDDİ DÜŞÜŞ

Reuters haberinin henüz doğrulanmadığı belirtiliyor. Tesla, Reuters’ın yorum talebine bağlı olarak hemen bir yanıt vermedi. Tesla’nın İngiltere’de temmuz ayındaki satışları, Motor Üreticileri ve Tüccarları Derneği’nin (SMMT) verilerine göre yaklaşık yüzde 60 oranında bir düşüşle 987 adede geriledi.

YENİ ARAÇ KAYITLARINDA DÜŞÜŞ

SMMT’ye göre, Temmuz ayında İngiltere’de yeni araç kayıtları yıllık bazda yaklaşık yüzde 5 oranında düştü. Önümüzdeki süreçte, pil elektrikli araçların 2025 yılı itibarıyla yeni kayıtların yüzde 23,8’ini oluşturması öngörülüyor. Bu oran, SMMT’nin daha önceki yüzde 23,5 tahmininin biraz üzerinde yer alıyor.