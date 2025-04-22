Tesla, BYD İle Rekabette Öne Geçecek

TÜRKİYE’DE TESLA HİZMETLERİ

Tesla, uzun bir zamandır Türkiye pazarında kurumsal hizmet sunuyor. Artık Tesla’yı yurt dışından getirme zorunluluğu kalmadı. Bu durum, özellikle BYD modelleri için de geçerli. Şu an en uygun Tesla modeli için yaklaşık 1.9 milyon TL ödemeniz gerekiyor. Ancak bu durum yakın zamanda değişim gösterecek.

Tesla, BYD ile rekabeti artıracak bir adım atmaya hazırlanıyor. Elektrikli araç sektöründe açık ara lider konumda bulunan Tesla, şu günlerde Model Y’nin eski kasaları için büyük bir kampanya düzenliyor. Model Y’nin yenilenmiş versiyonu piyasaya sunulduğundan, Tesla, elde kalan eski kasa Model Y’leri mümkün olan en kısa sürede satmayı hedefliyor. Bu amaçla Avrupa’da etkileyici kampanya hazırlıklarına başladı.