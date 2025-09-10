Tesla’dan Müjde: Artık Kolay Şarj!

EŞSİZ BİR ÇÖZÜM SUNUYOR

Elektrikli araç kullanıcılarının en büyük zorluklarından biri olan farklı şarj istasyonlarının ayrı uygulamalarını kullanma zorunluluğu ortadan kalkıyor. Tesla, tanıttığı yeni platform olan MultiPass ile bu konuyu köklü bir şekilde çözmeyi hedefliyor. Artık sürücüler, yalnızca Tesla’nın Supercharger ağına erişmekle kalmayacak, aynı zamanda üçüncü taraf şarj istasyonlarına da doğrudan Tesla hesaplarıyla ulaşabilecek. Bu yenilik, uzun yolculuklarında şarj bulmayı kolaylaştırıyor ve kullanıcı deneyimini bir araya getirerek elektrikli araç ekosisteminde sıkıntıları minimize ediyor.

MultiPass sistemi, şu anda sadece Hollanda’da kullanıma sunulmuş durumda. Tesla, bu özelliğin kısa sürede Avrupa’nın diğer ülkelerine de yayımlanacağını duyurdu. Sistemle birlikte, farklı şarj sağlayıcılarının uygulamalarını indirme, farklı üyelikler açma ve kart bilgisi girme zorunluluğu ortadan kaldırılıyor. Kullanıcılar, tüm şarj süreçlerini tek bir ekran üzerinden kolayca yönetebiliyor. MultiPass, binlerce şarj istasyonunu kapsayan geniş bir ağ ile entegre çalışıyor. Böylece sürücüler, Avrupa genelinde 1.000’den fazla şarj sağlayıcısına erişim sağlıyor.

MultiPass için ekstra bir kayıt işlemi gerekmiyor. Tüm Tesla sahipleri otomatik olarak bu sisteme dahil ediliyor. Kullanıcıların yapması gereken tek şey, özelliği uygulama üzerinden aktif hale getirmek. Bu sayede şarj işlemleri daha pratik ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilerek, elektrikli araç sürücülerinin yaşamı kolaylaşıyor.