Tesla Direksiyon Hatası Nedeniyle Araçlarını Çağırdı

DÜNYA ÇAPINDA BİR ÇAĞRI YAPILIYOR

Elon Musk’ın sahibi olduğu Tesla, dünyanın en büyük elektrikli otomobil üreticisi olarak, direksiyon destek sisteminde yaşanan bir arıza nedeniyle ABD’de yaklaşık 380 bin aracı geri çağırma kararı aldı.

DÜŞÜK HIZDA RİSK ARTABİLİR

Direksiyondaki sorunun özellikle düşük hızlarda ortaya çıkabileceği ve bu durumun kaza riskini artırabileceği belirtiliyor. Tesla’nın dün yaptığı açıklamada, bu arızanın nedeninin düşük hızlarda direksiyon kontrolünü zorlaştırarak çarpışma riskini artıran bir hidrolik direksiyon asistanı arızası olduğu açıklandı. Geri çağrılan araç sayısı 376 bin 421 olarak duyuruldu.

ETKİLENEN MODELLER BELİRLENDİ

Geri çağrılan araçlar, 2023.38.4 yazılım sürümünden önceki yazılımları kullanan belirli 2023 Model 3 ve Model Y modelleri olarak belirlendi. Şirket, etkilenen araç sahiplerinin 2023.38.4 yazılım sürümünü veya daha yenilerini yüklemeleri gerektiğini ifade etti.

ARAÇ SAHİPLERİNİ BİLGİLENDİRİYOR

Tesla, bu sorunu çözmek için ücretsiz bir kablosuz yazılım güncellemesi yayınladı. Araç sahiplerine bilgilendirme mektuplarının 25 Mart’ta gönderilmesi planlanıyor.

SORUŞTURMA SONUCU GELECEK

Tesla’nın geri çağırma kararı, bazı araç sahiplerinin direksiyon arızaları bildirmesi üzerine Ulusal Otoyol Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) tarafından yürütülen bir yıl süren soruşturmanın ardından alındı. NHTSA, daha önce 50’den fazla aracın bu sorun dolayısıyla çekici yardımıyla taşındığını bildirmişti.

SÜSPANSİYON VE DİREKSİYON SORUNLARI BÜYÜYOR

Reuters’a göre, 2023’ün sonlarına gelindiğinde, Tesla belgeleri ve müşteriler ile eski çalışanlarla yapılan röportajlara dayanarak, on binlerce araç sahibinin 2016’dan bu yana süspansiyon veya direksiyon parçalarında erken arızalar yaşadığı bildirildi.