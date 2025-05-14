Dünya

Tesla, Elon Musk’ın Maaşını Gözden Geçiriyor

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TESLA YÖNETİM KURULU YENİ KOMİTE KURDU

Tesla’nın CEO’su Elon Musk’ın maaş paketinin yeniden düzenlenmesi için yönetim kurulu özel bir komite oluşturdu. Bu süreç, Musk’a yeni bir hisse senedi opsiyonu sağlama potansiyeli taşıyor.

KOMİTENİN YAPISI VE GÖREVİ

İki üyeden oluşan komite, Tesla Yönetim Kurulu Başkanı Robyn Denholm ve bağımsız yönetim kurulu üyesi Kathleen Wilson-Thompson’dan meydana geliyor. Komite, Tesla’nın 2018 yılındaki ödeme paketinin mahkeme temyiziyle yeniden yürürlüğe girmemesi durumunda, Musk’a alternatif ödeme yöntemlerini inceleyecek. Yeni hisse opsiyonları, Tesla’nın finansal, operasyonel ve hisse fiyatı hedeflerine ulaşmasına bağlı olacak.

MAAŞ PAKETİ TEMYİZ DAVASI

Tesla, geçen ay Musk’ın maaş düzenlemeleriyle ilgili özel bir komite kurduğunu açıklamıştı, ancak buna dair detay vermemişti. Musk, Mart ayında 56 milyar dolarlık ödeme paketini geri almak için temyiz süreci başlattı ve alt mahkeme yargıcının bu rekor ödemeyi iptal ederken hukuki hatalar yaptığını savundu.

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