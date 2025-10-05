Tesla’nın 7 Ekim Tanıtımı Merak Ediliyor

Elon Musk’un liderliğindeki Tesla’nın sosyal medya paylaşımları, 7 Ekim tarihine işaret eden gizemli içerikleriyle dikkat çekiyor. Videoda dönen plastik bir fana benzeyen bir nesne yer alıyor. Bu görüntü, kullanıcıların iki gruba ayrılmasına neden oldu. Bir kısmı, bu nesnenin uygun fiyatlı Tesla Model Y’ye ait bir bileşen olduğunu öne sürerken, diğerleri bunun yeni bir teknoloji veya Tesla ürününe dair olabileceğini savunuyor.

YENİ BİR HAVA DÜZENİ Mİ?

Bazı yorumcular, videodaki dönen parçanın Tesla’nın yeni modellerinde yer alacak ısıtma, havalandırma ve klima (HVAC) sistemini temsil ettiğini düşünüyor. Tesla, araçlarında yüksek verimli partikül emici filtre (HEPA) sistemi kullanıyor. Bu da, 7 Ekim’de tanıtılması beklenen geliştirilmiş HVAC sisteminin daha yüksek verimlilik sunabileceği anlamına geliyor. Ayrıca, başka bir iddia ise yeni termal yönetim sistemiyle alakalı tanıtım yapılacağı yönünde. Videoda görülen parçanın hava akışı ve ısı kontrolü için tasarlanmış yeni bir soğutma sistemine ait olabileceği ifade ediliyor. Bu sistem, bataryaların ısısını dengelemekte önemli bir rol oynuyor ve bu sayede menzil, performans, şarj hızı ve enerji tüketimi üzerinde etkili oluyor.