Tesla’nın Gizemli Paylaşımı Sosyal Medyayı İkiye Böldü

TESLA’NIN GİZEMLİ PAYLAŞIMI

Elon Musk’un CEO’su olduğu elektrikli otomobil üreticisi Tesla, 7 Ekim tarihine atıfta bulunan gizemli bir paylaşım yaptı ve bu durum sosyal medyada büyük ilgi gördü. Videolu paylaşımda dönen bir parçanın, bir plastik fana benzeyen bir ürün olduğu dikkat çekiyor. Görüntüler sosyal medya kullanıcılarını iki gruba ayırırken, bir kesim bunun ucuz Tesla Model Y’ye ait bir parça olduğunu düşünüyor. Diğer kısım ise paylaşılan görüntülerin yeni bir teknolojiyle ya da Tesla’nın yeni bir ürününe ait olabileceğini ifade ediyor.

YENİ TEKNOLOJİ İDDİALARI

Bazı yorumculara göre videoda görülen dönen parça, Tesla’nın yeni modellerinde kullanılacak ısıtma, havalandırma ve klima (HVAC) sistemini simgeliyor. Tesla araçlarında, hava filtrelemede yüksek verimli partikül emici filtre (HEPA) sistemi kullanılıyor. Kullanıcılar, 7 Ekim’de tanıtımı yapılacak olan daha yüksek verimlilik sağlayan yeni bir HVAC sisteminin olabileceğini düşünüyor. Bunun yanı sıra başka bir teori ise, yeni bir termal yönetim sistemi hakkında tanıtım yapılacağının öne sürülmesi. Videodaki dönen parçanın hava akışı ve ısı kontrolü için geliştirilen yeni bir soğutma sistemine ait olabileceği ifade ediliyor. Bu sistem, bataryaların ısısını dengeleyerek menzil, performans, şarj hızı ve tüketim üzerinde olumlu etkiler sağlıyor.