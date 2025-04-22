Tesla’nın İlk Çeyreği Yüzde 71 Düşüşte

TESLA’NIN 2025 İLK ÇEYREK BİLANÇOSU

Tesla, 2025’in ocak-mart dönemine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Şirketin geliri, yılın ilk çeyreğinde geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 9 azalarak 19,3 milyar dolara geriledi. Tesla, 2024’ün ilk çeyreğinde 21,3 milyar dolar gelir elde etmişti.

BEKLENTİLERİN ALTINDA KALAN SONUÇLAR

Elektrikli otomobil üreticisinin net karı, bu dönemde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 71 azalarak 409 milyon dolara düştü. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde net kar 1,39 milyar dolar olarak kaydedilmişti. Şirketin hisse başına karı ise 2024’ün ilk çeyreğindeki 41 sentten, bu yılın aynı döneminde 12 sente geriledi. Tesla’nın gelir ve karı, bu yılın ilk çeyreğinde piyasa beklentilerini karşılamadı.

ÜRETİM VE TESLİMAT VERİLERİNDE DÜŞÜŞ

Tesla, 2025’in ilk çeyreğinde dünya genelinde 362 bin 615 otomobil üretti ve 336 bin 681 aracın teslimatını gerçekleştirdi. Üretim, yıllık bazda yüzde 16,3 ve teslimat sayısı yaklaşık yüzde 13 azaldı. Tesla tarafından yapılan açıklamada, otomotiv ve enerji sektörlerindeki belirsizliğin, hızla değişen ticaret politikalarının Tesla ve benzeri markaların küresel tedarik zinciri ile maliyet yapısını olumsuz yönde etkilediği vurgulandı. Bu durumun, kısa vadede şirketin ürünlerine yönelik talep üzerinde anlamlı bir etki yapabileceği ifade edildi.

MUSK’IN PROTESTOLARLA YÜZYÜZE GELMESİ

ABD’li milyarder Elon Musk’ın sahibi olduğu marka, ABD Başkanı Donald Trump döneminde aktif bir rol üstlenmesi dolayısıyla protesto ve boykotlarla karşılaştı. Seçim süresince Trump’a destek veren Musk, Trump’ın yeniden başkanlık seçilmesinin ardından Hükümet Verimliliği Departmanına atanmıştı. Musk’ın departmanın maliyetleri azaltma amacıyla attığı adımlar ve binlerce federal çalışanın işten çıkarılması tartışmalar yaratmıştı. ABD’nin çeşitli bölgelerinde Tesla otomobil bayileri önünde protestolar düzenlenmiş ve bazı gözaltılar yaşanmıştı. Trump, Musk’a destek vermek amacıyla Tesla araç satın almıştı.

HİSSELERDEKİ DEĞER KAYBI

ABD’de 5 Kasım 2024’te gerçekleşen başkanlık seçimlerini Trump’ın kazanmasının ardından Tesla’nın popülaritesi, Musk’ın siyasi eylemleri sebebiyle düşüş yaşadı. Trump’ın zaferinin ardından Tesla’nın elde ettiği kazanımların çoğu kaybolmuş, şirketin hisseleri yıl başından bu yana yüzde 41 değer kaybetmişti.