Tesla’nın Robotaxi Başvurusu Reddildi

TESLA’YA ROBOTAXİ HİZMETİ İÇİN TİCARİ MARKA REDDİ

TechCrunch’ın Çarşamba günü yayımladığı bir habere göre, ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi, Tesla’nın araçlarına gönderme yaparak “Robotaxi” terimini ticari marka olarak tescil etme talebini reddetti. Haberde, Tesla’nın yeni araç çağırma hizmeti için “Robotaxi” teriminin ticari marka başvurusunun hala ofis tarafından incelemede olduğu ifade ediliyor. Rapor doğrultusunda USPTO, Salı günü Robotaxi ticari marka başvurusu hakkında “nihai olmayan bir ofis eylemi” yayımladı. Bu durum, Tesla’nın yanıt vermek için üç ayının bulunduğu ya da ofisin başvuruyu iptal etme ihtimali olduğu anlamına geliyor.

TechCrunch’a göre, Tesla’nın “Cybercab” ticari markası için yaptığı başvurular, benzer “Cyber” ticari markaları için diğer şirketlerden gelen başvurular yüzünden durduruldu. Tesla, Reuters’ın yorum talebine hızlıca yanıt vermedi. Geçtiğimiz ay Tesla, Haziran ayına kadar Austin, Teksas’ta “para karşılığında otonom araç çağırma” hizmetinin planlarının sürdüğünü açıkladı.

BÜYÜME TAHMİNLERİNE ETKİ EDEN DIŞ FAKTÖRLER

Elektrikli araç üreticisi, Nisan ayında, “değişen küresel ticaret politikasının otomotiv ve enerji tedarik zincirleri üzerindeki zorlayıcı etkileri” dolayısıyla büyüme tahminini üç ay içinde yeniden gözden geçirebileceğini belirtti. Şirket, “değişen siyasi duyarlılığın yakın vadede ürünlerimize yönelik talep üzerinde anlamlı bir etkisi olabilir” ifadesinde bulundu.