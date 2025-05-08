Tesla’nın Robotaxi Girişi Reddedildi

ROBOTAXİ TİCARİ MARKA BAŞVURUSU REDDEDİLDİ

ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi, Tesla’nın araçlarına atıfta bulunarak “Robotaxi” terimini ticari marka haline getirme girişimini reddetti. TechCrunch’ın Çarşamba günü yayımladığı haberde, Tesla’nın yaklaşan araç çağırma hizmeti için “Robotaxi” teriminin ticari markasını almak adına yaptığı başka bir başvurunun ofis tarafından incelendiği ifade ediliyor. USPTO’nun Salı günü Robotaxi ticari marka başvurusuyla ilgili “nihai olmayan bir ofis eylemi” yayınladığı belirtiliyor. Bu durum, Tesla’nın başvurusuna yanıt vermek için üç ayı olduğu ya da ofisin başvuruyu terk edeceği anlamına geliyor.

CYBERCAB BAŞVURULARI DURDURULDU

Habere göre, Tesla’nın “Cybercab” ticari markası için yaptığı başvurular, benzer “Cyber” ticari markaları takip eden diğer şirketler yüzünden durduruldu. Tesla’nın konu hakkında Reuters’e yaptığı açıklama henüz gelmedi. Geçen ay Tesla, Haziran ayına kadar Austin, Teksas’ta “para karşılığında otonom araç çağırma” planlarının ilerlediğini bildirmişti.

BÜYÜME TAHMİNLERİ GÜNCELLENECEK

Elektrikli araç üreticisi Nisan ayında, “değişen küresel ticaret politikasının otomotiv ve enerji tedarik zincirleri üzerindeki etkilerini ölçmenin zor olması” sebebiyle büyüme tahminini üç ay içinde yeniden değerlendirmek zorunda kalacağını bildirmişti. Şirket, “değişen siyasi duyarlılığın yakın vadede ürünlerimize yönelik talep üzerinde anlamlı bir etkisi olabilir” ifadelerini kullanmıştı.