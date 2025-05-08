Tesla’nın “Robotaxi” İsteği Reddedildi

ROBOTAXİ TİCARİ MARKA BAŞVURUSU REDDEDİLDİ

TechCrunch’ın Çarşamba günü yayınladığı bir habere göre, ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi, Tesla’nın araçlarına atıfta bulunarak “Robotaxi” terimini ticari marka haline getirme girişimini reddetti. Haberde, Tesla’nın gelecek araç çağırma hizmeti için “Robotaxi” terimini ticari marka olarak almak adına yaptığı başka bir başvurunun hala ofis tarafından incelendiği belirtiliyor. USPTO’nun Salı günü Robotaxi ticari marka başvurusu hakkında yayımladığı “nihai olmayan ofis eylemi” Tesla’nın bir yanıt vermesi için üç aya sahip olduğunu gösteriyor ya da ofisin başvuruyu askıya alabileceği anlamına geliyor.

CYBERCAB TİCARİ MARKASI İLE İLGİLİ SORUNLAR

TechCrunch’a göre, Tesla’nın “Cybercab” ticari markası için yaptığı başvurular, benzer “Cyber” ticari markaları üzerinde hak iddia eden diğer şirketler nedeniyle durdurulmuş durumda. Tesla, Reuters’ten gelen yorum talebine hemen yanıt vermedi. Geçtiğimiz ay Tesla, Haziran ayına kadar Austin, Teksas’ta “ücretli otonom araç çağırma” planının başarıyla ilerlediğini bildirdi.

BÜYÜME TAHAKÜKLERİNE ETKİLER

Elektrikli araç üreticisi, Nisan ayında “değişen küresel ticaret politikasının otomotiv ve enerji tedarik zincirleri üzerindeki etkilerini ölçmenin zor olduğu” nedeniyle büyüme tahminini yeniden değerlendirmek zorunda kalacağını belirtti. Şirket, “değişen siyasi duyarlılığın yakın vadede ürünlerimize yönelik talep üzerinde anlamlı bir etki yaratabileceğini” vurguladı.