Tesla’nın Robotaxi Markası Reddedildi!

PATENT OFİSİNDEN RED

TechCrunch’ın Çarşamba günü yayımladığı bilgilere göre, ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi, Tesla’nın araçlarına yönelik “Robotaxi” terimini ticari marka olarak tescil etme başvurusunu reddetti. Haberde, Tesla’nın yeni araç çağırma hizmeti için “Robotaxi” teriminin tescil edilmesi yönünde yaptığı bir diğer başvurunun ise henüz ofis tarafından değerlendirilmekte olduğu ifade ediliyor. Rapora göre USPTO, Salı günü Robotaxi ticari marka başvurusuna ilişkin “nihai olmayan bir ofis eylemi” açıkladı. Bu durum, Tesla’nın ofise yanıt vermesi için üç aylık bir süresi olduğu ya da ofisin başvuruyu geri çekebileceği anlamına geliyor.

CYBERCAB TAAHHÜTÜ

TechCrunch’a göre, Tesla’nın “Cybercab” ticari markası için yaptığı başvurular, benzer “Cyber” ticari markaları kullanan diğer firmalar nedeniyle askıya alındı. Tesla, Reuters’tan gelen yorum isteğine hızlı bir yanıt vermedi. Geçtiğimiz ay Tesla, Haziran’a kadar Austin, Teksas’ta “para karşılığında otonom araç çağırma” hizmetini sunma hedefinin ilerlediğini bildirdi. Elektrikli araç üreticisi, Nisan ayında “değişken küresel ticaret politikasının otomotiv ve enerji tedarik zincirleri üzerindeki etkilerini değerlendirmenin güç olduğu” nedeniyle, büyüme tahminlerini üç ay içinde yeniden gözden geçireceğini açıkladı. Şirket, “değişen siyasi duyarlılığın yakın vadede ürünlerimize yönelik talep üzerinde kayda değer etkileri olabiliyor” değerlendirmesini yaptı.