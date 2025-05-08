Tesla’nın Robotaxi Markası Reddedildi!

ABD PATO VETOSU

TechCrunch’ın Çarşamba günü yayımladığı habere göre, ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi, Tesla’nın araçlarına yönelik “Robotaxi” terimini ticari marka haline getirme girişimini reddetti. Haberde, Tesla’nın gelecekteki araç çağırma sistemi için “Robotaxi” teriminin ticari markasını almak üzere yaptığı başka bir başvurunun ofis tarafından halen değerlendirildiği ifade ediliyor. Raporda, USPTO’nun Salı günü Robotaxi ticari marka başvurusu hakkında “nihai olmayan bir ofis eylemi” açıkladığı belirtiliyor. Bu durum Tesla’nın bir yanıt vermek için üç ay süresi olduğunu veya ofisin başvuruyu bırakabileceğini işaret ediyor.

CYBERCAB TİCARİ MARKASI SIKINTISI

TechCrunch’a dayandırılan bilgilere göre Tesla’nın “Cybercab” ticari markası için gerçekleştirdiği başvurular, benzer “Cyber” ticari markalarına sahip olan diğer şirketler nedeniyle duraklama aşamasına geldi. Tesla, Reuters’e yapılan yorum taleplerine anında yanıt veremedi. Geçen ay Tesla, Haziran ayına kadar Austin, Teksas’ta “para karşılığında otonom araç çağırma” planının ilerleme kaydettiğini bildirdi. Elektrikli araç üreticisi, Nisan ayında “değişen küresel ticaret politikasının otomotiv ve enerji tedarik zincirleri üzerindeki etkilerini değerlendirme konusunda zorluklar yaşadığını” belirtti.

DEĞİŞEN POLİTİKALARIN ETKİSİ

Şirket, “değişen siyasi duyarlılığın yakın vadede ürünlerimize yönelik talep üzerinde anlamlı bir etkisi olabilir” ifadesini kullandı. Bu, Tesla’nın gelecekteki stratejilerinin ve hedeflerinin etkilenebileceğine dair bir göstergedir. Olası ticari marka sorunları ve global ekonomik belirsizlikler, Tesla’nın planlarını ve büyüme tahminlerini tekrar gözden geçirmesine neden olabiliyor.