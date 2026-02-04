Maltepe’de Akran Zorbalığı Davasında Altı Şüpheli Tutuklandı

İstanbul’un Maltepe ilçesinde bir grup genç, 17 yaşındaki bir gence yönelik darp ve aşağılamada bulundu. Olay anını cep telefonuyla kaydedip sosyal medya platformlarında paylaşan altı kişilik grup, yapılan ihbar sonrası gözaltına alındı.

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA YAYILDI

Maltepe Esenkent Mahallesi’nde gerçekleşen olayda, 20 yaşındaki M.P., 17 yaşındaki B.D., 17 yaşındaki A.T.K., 16 yaşındaki U.E., 16 yaşındaki B.U. ve 15 yaşındaki Y.Y., 17 yaşındaki E.G.’yi darbedip hakaret etti. Şüphelilerin, bu anları sosyal medya hesaplarından paylaşmasının ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçerek soruşturma başlattı.

İTALYA’DAN AÇIKLAMA

Başsavcılığın yazılı açıklamasında, şüpheliler hakkında ‘kasten yaralama’, ‘hakaret’, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma’ ve ‘tehdit’ suçlarından gözaltı kararı alındığı ifade edildi. Şüphelilerin gözaltına alınmasıyla birlikte, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

YARGI SÜRECİ BAŞLADI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen altı şüpheliden beşi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili gelişmeler takip ediliyor.