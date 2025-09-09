Tesla, Şarj İstasyonları İçin MultiPass’ı Duyurdu

Tesla, araçların tüm şarj noktalarından şarj olmasını sağlayan yeni bir özelliği duyurdu. Tesla, “Tesla hesabınızı kullanarak Tesla dışındaki şarj noktalarında da şarj etmenizi sağlayan MultiPass’ı tanıtıyoruz.” şeklinde bir açıklama yaptı. Bu yenilik, Tesla anahtar kartı etkinleştirilerek veya Tesla uygulaması aracılığıyla Tesla dışındaki şarj istasyonlarında şarj olma imkanı sunuyor. Ayrıca, uygun şarj istasyonları uygulama üzerinden bulunabiliyor ve şarj geçmişi takip edilebiliyor.

HOLLANDADA UYGULAMAYA GEÇİYOR

Bu özellik, bugün Hollanda’daki Tesla kullanıcıları için aktif hale geldi. Gelecek günlerde daha fazla ülkenin bu hizmete dahil edilmesi planlanıyor.