Tesla Şarj Ücretleri Güncellendi: Yeni KWh Fiyatları

ŞARJ ÜCRETLERİNDE YENİ DÜZENLEME

Tesla, Türkiye’deki Supercharger istasyonlarında şarj ücretlerine 8 Eylül’den itibaren yeni bir zam yaptı. Bu düzenleme ile birlikte Tesla kullanıcıları için kilovat-saat (kWh) başına şarj ücreti 8,50 TL’den 8,90 TL’ye yükseldi.

DİĞER MARKALARA DA ETKİSİ OLDU

Şarj ağının farklı marka elektrikli araç sahiplerine de açık olması sebebiyle bu kullanıcılar için kWh başına ücret, 10,60 TL’den 12,50 TL’ye çıktı. Bu durum, elektrikli araç sürücüleri arasında şarj maliyetlerinin arttığını gösteriyor.