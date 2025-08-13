Tesla Yeni Model 3’ü Tanıttı, Fiyatı Açıklandı

Elektrikli otomobil pazarında önemli bir yere sahip olan Tesla, yeni bir yenilikle karşımıza çıkıyor. Çin pazarında tanıtılan yeni Model 3 Long Range, şimdiye kadar sunulan en uzun menzil değerine sahip olmasıyla dikkat çekiyor. Bu yeni versiyon, şirketin menzil konusundaki sınırlarını ileriye taşıyor.

TEST EDİLEN MENZİL DEĞERİ

Yeni Model 3 Long Range, markanın güncel tasarım dilini koruyor. Araçta kasada veya iç mekânda radikal bir değişiklik yokken, en büyük yenilik kaputun altında bulunuyor. Tesla, bu versiyonda tek motorlu arkadan itişli bir yapı sunuyor. Menzil konusunda elde edilen gelişme ise büyük ölçüde batarya teknolojisindeki güncellemeyle sağlanıyor. Araçta kullanılan yeni 78,4 kWh kapasiteli Nikel-Kobalt-Manganez (NCM) batarya paketi, şirketin en uzun menzil değerini sunmasına olanak tanıyor. Çin’in CLTC test protokolüne göre, yeni Model 3 Long Range tam şarjla 830 kilometreye kadar yol alabiliyor. Avrupa standartlarına yakın kabul edilen WLTP normlarına göre ise bu değer yaklaşık 700 kilometre civarında.

PERFORMANS VE BATARYA İYİLEŞMESİ

Performans tarafında da dikkate değer bir iyileştirme bulunuyor. Yeni Model 3 Long Range, 0’dan 100 km/s hıza yalnızca 5,2 saniyede ulaşabiliyor. Bu süre, standart Model 3’e göre neredeyse bir saniye daha hızlı. Menzil ve performans dengesinin başarılı bir şekilde sağlandığı bu versiyon, uzun mesafe sürüş beklentisi olan kullanıcıları hedefliyor. Bu modelin bataryası ise Güney Kore merkezli LG Energy tarafından üretiliyor. Tesla’nın LG ile olan iş birliğini genişletmesi, markanın tedarik zinciri çeşitliliğine verdiği önemi de gösteriyor.

ÇİN PAZARINDA SATIŞA SUNULACAK

Yeni Tesla Model 3 Long Range, ilk etapta yalnızca Çin pazarında satışa sunulacak. Araç için belirlenen başlangıç fiyatı ise 37.540 dolar oldu. Küresel pazarda ne zaman satışa çıkacağı ise henüz belirsiz. Tesla’nın bu adımı, menzil konusunda rekabetin daha da kızışacağı bir dönemin habercisi olabilir. Tek motorlu modellerde bu seviyede menzil sunulması, elektrikli araçlar için yeni bir dönemi başlatma potansiyeli taşıyor.