Tesla Zam Yaptı: Yeni KWh Ücretleri

YENİ ŞARJ ÜCRETLERİ AÇIKLANDI

Tesla, 8 Eylül tarihi itibarıyla Türkiye’deki Supercharger istasyonlarında uygulanan şarj ücretlerinde bir artış gerçekleştirdi. Yapılan son değişiklikle birlikte, Tesla sahipleri için kilovat-saat (kWh) başına belirlenen şarj maliyeti 8,50 TL’den 8,90 TL’ye yükseldi.

DİĞER ELEKTRİKLİ ARAÇ KULLANICILARINA ETKİ

Tesla’nın şarj ağının farklı marka elektrikli araç sürücülerine de açık olması, bu araç kullanıcıları için de yeni ücretlerin uygulanmasına yol açtı. Bu kapsamda, diğer elektrikli araç kullanıcılarının kilovat-saat başına ödemesi gereken ücret 10,60 TL’den 12,50 TL’ye çıktı.