Teta Fazlı Tantal Nitrür ile Çağdaş Metal İletkenliği Devrimi

teta-fazli-tantal-nitrur-ile-cagdas-metal-iletkenligi-devrimi

Kaliforniya Üniversitesi UCLA Samueli Mühendislik Fakültesi araştırmacıları, metal iletkenlik alanında tarihi bir buluş gerçekleştirdi. Bilim insanları, teta fazlı tantal nitrür adı verilen malzemenin, şimdiye kadar kaydedilmiş en yüksek ısı iletkenliğine sahip metal olduğunu açıkladı.

BAKIRDAN ÜÇ KAT DAHA ÜSTÜN PERFORMANS

Araştırma ekibi, yeni malzemenin yaklaşık 1.100 watt/metre-kelvin düzeyinde termal iletkenlik değerine ulaştığını belirtti. Bu değer, endüstride standart olarak kabul edilen bakırın yaklaşık 400 W/mK olan performansından neredeyse üç kat daha yüksek durumda.

ATOMİK YAPISIYLA DÜŞÜK DİRENÇ

Ekip lideri Yongjie Hu, tantal ve azot atomlarını altıgen bir yapıda birleştiren bu malzemenin özel yapısının, elektronlar ve fononlar arasında etkileşimi zayıflattığını tespit etti. Bu sıra dışı atomik yapı, termal enerjinin malzeme içinde minimum dirençle ve olağanüstü hızla hareket etmesini sağlıyor. Yüksek güçlü işlemcilerin ve yapay zeka çiplerinin aşırı ısınma sorunları yaşadığı günümüzde, bu buluş, teknolojik engellerin aşılması için önemli bir çözüm sunuyor. Mevcut bakır soğutma sistemlerinin alt sınırlarına ulaşması nedeniyle, bu yeni metalin daha kompakt ve verimli elektronik cihazların üretiminde öncülük etmesi bekleniyor.

