Tevfik Yamantürk Ve Hasan Arat İhraç!

BEŞİKTAŞ’TA DİSİPLİN KURULU KARARI

Beşiktaş’ın 12 Nisan 2025 tarihinde düzenlenen Beşiktaş Disiplin Kurulu toplantısında ortaya çıkan gelişmeler sonrasında Divan Başkanı Tevfik Yamantürk ile eski başkan Hasan Arat’ın disipline sevk edilmesine dair bir karar alındı. Beşiktaş Disiplin Kurulu Başkanı Ahmet Akpınar ve üyeleri, son toplantıda Yamantürk ile Arat’ın kulüpten ihracı için bir oylama yapılmasını kararlaştırdı. Yönetim bu kararı onayladığı takdirde ekim ayında yapılacak İdari ve Mali Genel Kurul’da ihraç oylaması gerçekleştirilecek.

DİVAN KURULU TOPLANTISINDA NELER YAŞANDI?

Beşiktaş’ın 2025 yılı 1’inci Olağan Divan Kurulu Toplantısı, 12 Nisan Cumartesi günü İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleştirildi. Eski başkan Hasan Arat, konuşmasını yaparken salonda gergin anlar yaşandı. Divan Başkanı Tevfik Yamantürk, kürsüye çıkan Arat’a “terbiyesiz” demesiyle birlikte çatışma daha da tırmandı. Arat ise “Sensin terbiyesiz” diye yanıt verdi. Ardından Yamantürk, Arat’a “hırsız p….” ifadesinde bulununca, Arat arkasını dönüp “Sen göreceksin” dedi.