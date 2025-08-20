TFF, 25 Futbolcu Ve 2 Masörü PFDK’ya Sevk Etti

MAÇIN DETAYLARI

2024 yılının nisan ayının sonlarında Ankaraspor ile Nazilli Belediyespor futbol takımları karşı karşıya geldi. TFF’nin YouTube kanalı aracılığıyla canlı yayınlanan bu maçta, her iki takımın da şut atamaması ve toplamda yalnızca 2 korner atışının olması dikkat çekti. Ayrıca, Ankaraspor’un 10 faul, Nazilli Belediyespor’un ise 5 faul yapmasına rağmen hakemin kart göstermemesi, maçın önemli bir özelliği olarak ön plana çıktı. Maçın bitişiyle birlikte Nazilli Belediyespor, ligde kalmayı garantilemiş oldu.

DISİPLİN SEVKLERİ AÇIKLANDI

TFF, Ankaraspor ile Nazilli Belediyespor arasında oynanan maçın disiplin sevklerini 1 yıl 4 ay sonra duyurdu. Ülkea Nazillispor Kulübü Başkanı Şahin Kaya’nın da dahil olduğu 25 futbolcu, 1 teknik sorumlu ve 2 masör, “bahis oynanması” nedeniyle PFDK’lık oldu. TFF’den yapılan açıklamada, “Sincan Belediyesi Ankaraspor Kulübü’nün 28.04.2024 tarihinde oynanan Ankaraspor – Nazilli Belediyespor TFF 2. Lig-Beyaz Grup müsabakasındaki ‘Müsabaka Sonucunu Etkilemesi’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 56. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir” ifadeleri yer aldı.

SEVKİYAT VE HUKUKİ SÜREÇLER

Aynı açıklamada, Sincan Belediyesi Ankaraspor Kulübü Başkanı Mehmet Emin Katipoğlu, idareci Ahmet Okatan ve çeşitli futbolcular için de benzer sevklerle ilgili değerlendirmeler yapıldı. Bu oyuncuların 19.08.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevk edilecekleri belirtildi. Açıklamada, “Futbolcu Ahmet Daniel Akyıldız’ın, kaleci antrenörü Ahmet Durak’ın ve diğer birçok futbolcunun ‘Müsabaka Sonucunu Etkilemesi’ nedeniyle PFDK’ya sevkine karar verilmiştir” ifadeleri dikkat çekti.

Geniş bir liste halinde, bu maça dair disiplin süreci yürütecek olan futbolcular ve teknik ekip üyeleri sıralandı. Bu durum, sadece Ankaraspor’a değil, aynı zamanda Nazilli Belediyespor Kulübü ile ilgili çeşitli hukuksal incelemeleri de beraberinde getirdi.