TFF, 25 Futbolcu Ve 3 Kişiyi PFDK’ya Sevk Etti

ANKARASPOR-NAZİLLİ BELEDİYESPOR MAÇI SERİ ÖNLEMLER ALINDI

2024 yılı nisan ayının sonlarında Ankaraspor ile Nazilli Belediyespor, TFF’nin YouTube kanalında canlı yayınlanan bir karşılaşmada karşı karşıya geldi. Bu maçta, her iki takımın da şut çekememesi ve maç boyunca yalnızca 2 korner atışının gerçekleşmesi dikkat çekti. Mücadele süresince Ankaraspor 10, Nazilli Belediyespor ise 5 faul yaparak, hakem kartına başvurmadan maçı tamamladı. Pert sonrası Nazilli Belediyespor, ligde kalmayı garanti altına aldı.

DISIPLIN SEVKLERİ AÇIKLANDI

TFF, Ankaraspor ve Nazilli Belediyespor maçının ardından 1 yıl 4 ay gecikmeyle disiplin sevklerini duyurdu. Ülkea Nazillispor Kulübü Başkanı Şahin Kaya’nın aralarında olduğu 25 futbolcu, 1 teknik sorumlu ve 2 masör, “bahis oynanması” suçlamasıyla PFDK’ya sevk edildi. TFF’den yapılan açıklamada, “SİNCAN BELEDİYESİ ANKARASPOR KULÜBÜ’nün 28.04.2024 tarihindeki maçındaki Müsabaka Sonucunu Etkilemesi nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 56. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir” ifadesi yer aldı.

Sevk edilen isimler ve nedenleri

Buna ek olarak, Ankaraspor Başkanı Mehmet Emin Katipoğlu da yine aynı sebeple 19.08.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya gönderildi. İdareci Ahmet Okatan ile futbolculardan Ahmet Daniel Akyıldız, Antrenör Ahmet Durak gibi isimler de aynı şekilde tedbirli olarak PFDK’ya sevk edildi. Diğer futbolcular arasında Batuhan Kırdaroğlu, Berat Arda Kara, Emre Canörme ve daha fazlası, hem “Müsabaka Sonucunu Etkilemesi” nedeniyle hem de “bahis oynaması” suçlamalarıyla PFDK’ya sevk edildi.

Bu açıklama ile birlikte, futbol dünyasında önemli bir tartışmanın fitili ateşlenmiş oldu. Ankaraspor ve Nazilli Belediyespor’un maçında yaşanan olaylar, gelecekteki müsabakalarda benzer sorunların önlenmesi adına dikkate alınması gereken bir konu olarak öne çıkıyor.