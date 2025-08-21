TFF, 25 Futbolcu Ve 3 Kişiyi Sevk Etti

MAÇ RAPORU VE DİSİPLİN SEVKLERİ

2024 yılının nisan ayının sonunda gerçekleştirilen Ankaraspor ile Nazilli Belediyespor müsabakası, TFF’nin YouTube kanalından canlı olarak yayınlandı. Maç boyunca iki takımın şut çekememesi ve 90 dakika içinde sadece 2 korner atışının gerçekleşmesi dikkat çekti. Ayrıca, Ankaraspor 10, Nazilli Belediyespor ise 5 faul yaptı ve hakem herhangi bir karta başvurmadı. Müsabakanın ardından Nazilli Belediyespor, ligde kalmayı garanti etti.

TFF’DEN AÇIKLAMALAR

TFF, Ankaraspor ve Nazilli Belediyespor karşılaşmasının disiplin sevklerini 1 yıl 4 ay sonra açıkladı. Ülkea Nazillispor Kulübü Başkanı Şahin Kaya’nın da aralarında bulunduğu toplamda 25 futbolcu, 1 teknik sorumlu ve 2 masör, “bahis oynanması” nedeniyle PFDK’ya sevk edildi. TFF’nin duyurusuna göre, “Müsabaka Sonucunu Etkilemesi” sebebiyle Sincan Belediyesi Ankaraspor Kulübü ve yöneticileri PFDK’ya sevk edildi.

Bu açıklamanın detayları ise şöyle: “Sincan Belediyesinin Ankaraspor Kulübü Başkanı Mehmet Emin Katipoğlu, 28.04.2024 tarihinde oynanan Ankaraspor – Nazilli Belediyespor müsabakasındaki ‘Müsabaka Sonucunu Etkilemesi’ nedeniyle 19.08.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.”

DİSİPLİN SEVKLERİ

Ayrıca, birçok sporcu ve yöneticinin kulübe olan sevkleri detaylandırıldı. Futbolcu Ahmet Daniel Akyıldız, kaleci antrenörü Ahmet Durak ve diğer birçok ismin de “Müsabaka Sonucunu Etkilemesi” ve “bahis oynaması” nedeniyle PFDK’ya sevk edildiği belirtildi. Örneğin, “Futbolcu Ahmet Gökyayrak’ın 28.04.2024 tarihinde oynanan Ankaraspor – Nazilli Belediyespor müsabakasındaki ‘Müsabaka Sonucunu Etkilemesi’ nedeniyle tedbirli olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.”

Bu gelişmeler, ligdeki takımların ve oyuncuların disiplini ve olumlu davranışları açısından önemli bir dönüm noktası oluşturuyor.