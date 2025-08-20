TFF, 25 futbolcu ve başkanı sevketti

MÜSABAKA VE FAUL SAYILARI

2024 yılının nisan ayının sonunda Ankaraspor ile Nazilli Belediyespor karşı karşıya geldi. TFF’nin YouTube kanalında canlı yayınlanan maçta, her iki takımın da şut çekememesi ve 90 dakika süresince yalnızca 2 korner atışının gerçekleşmesi dikkat çekti. Eş zamanlı olarak, Ankaraspor 10, Nazilli Belediyespor ise 5 faul yaptı ve hakem herhangi bir kart göstermedi. Maçın bitişinin ardından Nazilli Belediyespor, ligde kalmayı garantilemiş oldu.

DISIPLIN CEVAPLARI VE SEVKLER

TFF, Ankaraspor-Nazilli Belediyespor maçının disiplin sevklerini 1 yıl 4 ay sonra duyurdu. Ülkea Nazillispor Kulübü Başkanı Şahin Kaya da dahil olmak üzere toplamda 25 futbolcu, 1 teknik sorumlu ve 2 masör, “bahis oynaması” gerekçesiyle PFDK’ya sevk edildi. TFF’den gelen açıklamada şu ifadelere yer verildi: “16- SİNCAN BELEDİYESİ ANKARASPOR KULÜBÜ’nün 28.04.2024 tarihinde oynanan ANKARASPOR – NAZİLLİ BELEDİYESPOR TFF 2. Lig-Beyaz Grup müsabakasındaki ‘Müsabaka Sonucunu Etkilemesi’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 56. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.”

SEVK EDİLENLERİN DETAYLARI

Ülkea Nazilli Kulübü idarecileri, futbolcuları ve antrenörlerinin yanı sıra, birçok kişi de benzer nedenlerle disiplin kurularına sevk edildi. Bunlar arasında Ülkea Nazilli Spor Kulübü Başkanı Şahin Kaya ve çeşitli futbolcular yer aldı. İlgili futbolcuların her biri, “Müsabaka Sonucunu Etkilemesi” gerekçesiyle 19.08.2025 tarihinden itibaren tedbirli şekilde PFDK’ya sevk edilen isimler arasında yer aldı. Özellikle bahis oynaması nedeniyle tedbirli sevk edilen futbolcular arasında Ahmet Daniel Akyıldız, Berat Arda Kara, Fatih Kızılkaya gibi isimler dikkat çekti.

GENEL DEĞERLENDİRME

Bahis oynama meselesi, futbol dünyasında sıkça tartışılan bir konu olmakta. Bu durum, hem spor ahlakını etkilemekte hem de kulüplerin geleceğini riske atmaktadır. PFDK’ya sevk edilen sporcular ve yöneticiler, bu tür olayların önüne geçmek adına önemli bir adım olarak kaydedilmektedir. Bu yaşanan gelişmeler, futbol dünyasında daha dikkatli olunması gerektiğine işaret ediyor.