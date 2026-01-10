TFF 43 Antrenörü PFDK’ya Sevk Etti

tff-43-antrenoru-pfdk-ya-sevk-etti

Türkiye Futbol Federasyonu, son beş yıl içerisinde Süper Lig kulüplerinde çalışmış antrenörlerden bahis oynadığı belirlenen 43 kişinin, Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edildiğini açıkladı.

BAHİS SORUŞTURMASI VE SEVKLER

TFF’nin yaptığı açıklamada, “Türkiye Futbol Federasyonu’nca yürütülen bahis soruşturması kapsamında son 5 yılda Süper Lig Kulüplerinde görev yapmış olan Antrenörlerden bahis oynadığı tespit edilen aşağıdaki kişilerin Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 09.01.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevk edilmesine karar verilmiştir,” ifadelerine yer verildi.

SEVK EDİLEN TANIDIK İSİMLER

Sevk edilen isimler arasında, Ümit Davala, Olcan Adın, Mustafa Sarp, Ahmet Dursun ve Serdar Topraktepe gibi tanınmış isimlerin bulunması dikkat çekti.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

İstanbul İçin Fırtına Ve Kar Uyarısı

İstanbul'da beklenen şiddetli fırtına, gök gürültülü sağanak ve kar yağışı nedeniyle vatandaşlar uyarıldı. Pazartesi sabahı kar yağışlarının yer yer etkili olması öngörülüyor.
Gündem

Selen Görgüzel Ve Diğer Ünlüler Gözaltına Alındı

Selen Görgüzel'in de aralarında bulunduğu birçok kişi, uyuşturucu operasyonu çerçevesinde gözaltına alındı. Operasyonda diğer isimler arasında Nilüfer Batur Tokgöz, Ayşe Sağlam ve Ceren Alper bulunuyor.
Gündem

Sınır Kapısında Geçişler Hız Kesmeden Devam Ediyor

Sarp Sınır Kapısı'ndan 2025 yılında 5 milyondan fazla yolcu geçiş yaptı; bu durum Türkiye'nin Kafkaslar ve Orta Asya ile olan bağlantısının önemini vurguluyor.
Gündem

Cansever’in Sağlık Durumu Hayranlarını Üzüntüye Boğdu

Lösemi tedavisine başlayan şarkıcı Cansever'in son paylaşımı, hayranlarını derinden etkileyerek üzüntü yarattı.
Gündem

İstanbul İçin Kar Yağışı Uyarısı: Okullar Tatil Olacak Mı

İstanbul'da hafta sonu etkili olacak soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle okulların tatil olup olmayacağı bekleniyor. Gözler İstanbul Valiliği'ne çevrildi.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.