TFF 43 Antrenörü PFDK’ya Sevk Etti

Türkiye Futbol Federasyonu, son beş yıl içerisinde Süper Lig kulüplerinde çalışmış antrenörlerden bahis oynadığı belirlenen 43 kişinin, Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edildiğini açıkladı.
BAHİS SORUŞTURMASI VE SEVKLER
TFF’nin yaptığı açıklamada, “Türkiye Futbol Federasyonu’nca yürütülen bahis soruşturması kapsamında son 5 yılda Süper Lig Kulüplerinde görev yapmış olan Antrenörlerden bahis oynadığı tespit edilen aşağıdaki kişilerin Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 09.01.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevk edilmesine karar verilmiştir,” ifadelerine yer verildi.
SEVK EDİLEN TANIDIK İSİMLER
Sevk edilen isimler arasında, Ümit Davala, Olcan Adın, Mustafa Sarp, Ahmet Dursun ve Serdar Topraktepe gibi tanınmış isimlerin bulunması dikkat çekti.