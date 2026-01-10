ABD’nin İran’a Yönelik Olası Askeri Seçenekleri Gündemde

Washington’ın İran’a Yönelik Tutumu ve Protestoların Gelişimi

Wall Street Journal gazetesinin ismini vermeyen ABD’li kaynaklardan aktardığına göre, Washington yönetimi, İran’da süregeldikleri belirtilen protestolar ve ülkedeki gelişmelere karşı tavrını gözden geçiriyor.

ABD’DE İRAN’A YÖNELİK OLASI ASKERİ SENARYOLAR MASADA

Habere göre, Trump yönetiminden yetkililerin, ABD Başkanı’nın “tehditlerinin” gerektiğinde nasıl hayata geçirileceği üzerine İran’a yönelik saldırıların planlanması hakkında görüşme yaptığı iddia ediliyor. Yetkililerden biri, İran’ın askeri hedeflerine yönelik geniş çaplı hava saldırısının değerlendirilen alternatiflerden biri olduğunu belirtti.

İZLENECEK EYLEM PLANI ÜZERİNDE UZLAŞI YOK

Bir diğer kaynak ise olası eylem planı hakkında anlaşma sağlanmadığını, muhtemel askeri hazırlıklar için herhangi bir teçhizat veya personelin İran’a sevk edilmediğini ifade etti. Bu görüşmelerin normal planlamanın bir parçası olduğu öne sürülürken, yakın zamanda İran’a yönelik herhangi bir saldırı niyeti bulunmadığı savunuldu. Donald Trump, İran’daki gösterileri yakından takip ettiklerini vurgulayarak, “İranlı liderlere şunu söylüyorum, ateş açmasanız iyi olur, çünkü biz de ateş etmeye başlarız.” ifadelerini kullanmıştı. Trump, “İran, belki de daha önce hiç olmadığı kadar özgürlüğe bakıyor.” şeklindeki değerlendirmesini de ekledi.

İRAN’DAKİ GÖSTERİLER

İran’da, 28 Aralık 2025 tarihinde yerel para biriminin döviz karşısında değer kaybı ve ekonomik sıkıntılar nedeniyle Tahran Kapalı Çarşı’daki esnafın başlattığı protestolar, ülkenin dört bir yanına yayıldı. Resmi açıklamalar olmamasına karşın, İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı, 9 Ocak’ta (gösterilerin 13. gününde) yayınladığı raporda, 15’i emniyet mensubu olmak üzere 65 kişinin yaşamını yitirdiğini ve birçok kişinin yaralandığını, ayrıca 2 bin 311 kişinin gözaltına alındığını bildirdi. Tesnim Haber Ajansı ise protestolar sırasında yaralanan polis sayısının 568’e, milis gücündeki (Besic) kayıpların ise 66’ya ulaştığını aktardı. Ülkenin pek çok noktasında meydana gelen olaylarda kamu kurumları ve araçları zarar görürken, başkent Tahran’da “Dışarı çıkmayın.” uyarısı yapıldığı belirtildi.