Nadir Superman Çizgi Romanı 15 Milyon Dolara Satıldı

DÜNYA GENELİNDE TANINAN KOPYA

“Action Comics No. 1” adlı çizgi roman serisinin 1938 tarihli ilk sayısının nadir bir kopyası, ismini vermek istemeyen bir koleksiyoner tarafından 15 milyon dolara alındı. Bu satış, ABD merkezli bir açık artırma firması ile bir koleksiyoncu platformu işbirliğiyle gerçekleştirildi.

REKOR SATIŞ REALİZESİ

Satılan kopya, “Superman No. 1” serisinin Kasım 2025’te düzenlenen bir açık artırmada 9,12 milyon dolara satılan kopyanın fiyat rekorunu geride bırakarak yeni bir satış başarısı elde etti.

NADİR VE DEĞERLİ ESERLER

İlk kez 1938 yılında piyasaya sürülen ve 10 sente satılan bu çizgi roman, Superman’in de bulunduğu çeşitli karakterlerin hikayelerini içeren bir derleme olarak dikkat çekiyor. Çizgi roman sektöründe, eski yıllara ait ve iyi korunmuş kopyaların, “bulunması en zor örnekler” arasında yer aldığı ve bu nedenle yüksek fiyatlarla alıcı bulabildiği belirtiliyor.