Fenerbahçe Süper Kupa Sevinci Yaşadı

FENERBAHÇE KUPAYI KALDIRDI

Fenerbahçe, Süper Kupa zaferinin ardından düzenlenen törenle kupasını aldı. Tören sırasında oyuncular ve teknik ekip, sahneye tek tek gelerek madalyalarını teslim aldı. Daha sonra, Süper Lig’den sorumlu yönetim kurulu üyesi ve A Milli Takım sorumlusu, sarı-lacivertli takıma kupa teslim etti. Kaptan Milan Skriniar’ın elinde yükselen kupa sonrası tüm takım büyük bir coşkuyla kutlamalar gerçekleştirdi. Kupa alan futbolcular, taraftarlarıyla birlikte tezahürat yaparak bol bol hatıra fotoğrafları çektirdi. Bu, Fenerbahçe’nin toplamda 4’üncü Süper Kupa zaferi oldu; ayrıca 6 adet Cumhurbaşkanlığı Kupası da bulunuyor. Maçın ardından ise 0-2’lik skorla sahadan ayrılan rakip takım, kupa seremonisine katılmadı.

MATTEO GUENDOUZI MAÇIN EN İYİSİ SEÇİLDİ

Fenerbahçe’nin yeni transferi Matteo Guendouzi, Süper Kupa finalinde en iyi oyuncu olarak değerlendirildi. Maçta ilk 11’de görev alan Guendouzi, takımının 1-0 öne geçmesini sağlayan golü atarak dikkatleri üzerine çekti.