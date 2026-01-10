Fenerbahçe Süper Kupa Sevinci Yaşadı

fenerbahce-super-kupa-sevinci-yasadi

FENERBAHÇE KUPAYI KALDIRDI

Fenerbahçe, Süper Kupa zaferinin ardından düzenlenen törenle kupasını aldı. Tören sırasında oyuncular ve teknik ekip, sahneye tek tek gelerek madalyalarını teslim aldı. Daha sonra, Süper Lig’den sorumlu yönetim kurulu üyesi ve A Milli Takım sorumlusu, sarı-lacivertli takıma kupa teslim etti. Kaptan Milan Skriniar’ın elinde yükselen kupa sonrası tüm takım büyük bir coşkuyla kutlamalar gerçekleştirdi. Kupa alan futbolcular, taraftarlarıyla birlikte tezahürat yaparak bol bol hatıra fotoğrafları çektirdi. Bu, Fenerbahçe’nin toplamda 4’üncü Süper Kupa zaferi oldu; ayrıca 6 adet Cumhurbaşkanlığı Kupası da bulunuyor. Maçın ardından ise 0-2’lik skorla sahadan ayrılan rakip takım, kupa seremonisine katılmadı.

MATTEO GUENDOUZI MAÇIN EN İYİSİ SEÇİLDİ

Fenerbahçe’nin yeni transferi Matteo Guendouzi, Süper Kupa finalinde en iyi oyuncu olarak değerlendirildi. Maçta ilk 11’de görev alan Guendouzi, takımının 1-0 öne geçmesini sağlayan golü atarak dikkatleri üzerine çekti.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Bartın’da Husumet Kavgasında 72 Yaşındaki Adam Vuruldu

Bartın'da iki kişi arasında çıkan tartışma silahlı çatışmaya dönüştü. 72 yaşındaki H.Ö. av tüfeğiyle vurularak ağır yaralanırken, Y.T. gözaltına alındı.
Gündem

Musk’tan Grok Tepkilerine Sansür Yanıtı

Elon Musk, sosyal medya platformu X'deki yapay zeka sohbet botu Grok'a gelen eleştirilerin sansür uygulamak için bir gerekçe olduğunu savundu.
Gündem

ABD’nin İran’a Yönelik Olası Askeri Seçenekleri Gündemde

ABD yönetimi, Başkan Trump'ın İran'a yönelik olası bir saldırının detayları üzerine ön görüşmeler gerçekleştirdiği iddia edildi. Hedef noktaların belirlenmesi üzerinde duruluyor.
Gündem

Nadir Superman Çizgi Romanı 15 Milyon Dolara Satıldı

ABD'de 1938 yapımı Superman çizgi romanının nadir bir kopyası, kimliği gizli kalan bir koleksiyoncuya 15 milyon dolara satıldı. Bu satış dikkatleri üzerine çekti.
Gündem

Küba’da Gizemli Virüs Salgını Endişe Yarattı

Küba, "gizemli virüs" olarak bilinen ve nedeni belirsiz bir salgınla boğuşuyor. Salgının sağlık sistemine etkisiyle mezarlıklar dolarken, uluslararası endişe de artıyor.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.