Musk’tan Grok Tepkilerine Sansür Yanıtı

Musk, Grok isimli yapay zeka sohbet robotunun çıplak ve cinsel içerikli görsel oluşturma yeteneği ile ilgili artan eleştirilerin “sansür için bir bahane” arayışı olduğunu öne sürdü. Tepkilere yanıt veren Musk, “Sansür için her türlü bahaneyi arıyorlar.” dedi.

GROK’A YÖNELİK CİNSEL İÇERİKLİ GÖRÜNTÜ TEPKİLERİ

Avrupa Birliği ve Asya’nın bazı ülkelerindeki denetleyici otoriteler, X platformunun Grok’un cinsel içerikli görüntüler üretme yeteneğine karşı çıkmış durumda. Malezya İletişim ve Multimedya Komisyonu (MCMC), 3 Ocak’ta yaptığı açıklamada, Grok’un müstehcen içerikler üretmek amacıyla kötüye kullanıldığına dair iddialar sebebiyle X şirketinin yöneticilerini ifadeye çağıracağını ve bir soruşturma başlatacağını aktarmıştı.

GÖRSEL ÜRETME ÖZELLİĞİ ARTIK ÜCRETLİ

Musk, Grok’un yasadışı içerik üretimi için kullanılmasının, bu tür içeriğin doğrudan yüklenmesiyle aynı tehlikeleri barındırdığını vurguladı. Gelişen şikayetler üzerine X yönetimi, 9 Ocak’ta Grok’un görsel üretme özelliğinin yalnızca ücretli abonelere sunulacağını açıkladı. X, bu konuyla ilgili olarak, “X’te yasa dışı içeriklere, çocuk cinsel istismarı materyalleri de dahil olmak üzere, karşı önlem alıyoruz; bu tür içerikleri kaldırıyor, hesapları kalıcı olarak askıya alıyor ve gerektiğinde yerel yönetimler ve kolluk kuvvetleriyle iş birliği yapıyoruz.” şeklinde bir paylaşımda bulundu.