TFF 43 Antrenörü PFDK’ya Sevk Etti

Türkiye Futbol Federasyonu, son 5 yıl içinde Süper Lig ekiplerinde görev yapmış antrenörlerden bahsin yapıldığı tespit edilen 43 kişiyi disiplin kuruluna sevk etti.

BAHİS SÜREÇLERİ AÇIKLANDI

TFF’nin yaptığı açıklamada, “Türkiye Futbol Federasyonu’nca yürütülen bahis soruşturması kapsamında son 5 yılda Süper Lig Kulüplerinde görev yapmış olan Antrenörlerden bahis oynadığı tespit edilen aşağıdaki kişilerin Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 09.01.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevk edilmesine karar verilmiştir.” ifadeleri yer aldı.

SEVK EDİLEN İSİMLER BELİRLENDİ

Sevk edilen kişiler arasında, Ümit Davala, Olcan Adın, Mustafa Sarp, Ahmet Dursun ve Serdar Topraktepe gibi tanınmış isimler de bulunuyor.