TFF: Abdülkerim Bardakcı PFDK’ya Sevk Edildi

GALATASARAY, GAZİANTEP FK’YI YENDİ

Trendyol Süper Lig’in 22. haftasında Galatasaray, Gaziantep FK ile karşılaştı. Gaziantep Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda gerçekleşen mücadele sarı – kırmızılıların 1-0’lık galibiyetiyle sonuçlandı.

ABDÜLKERİM BARDAKCI CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Karşılaşmada Galatasaray’ın savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakcı, sarı kart görerek Adana Demirspor ile oynanacak olan gelecek maçı için cezalı duruma düştü. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, deneyimli futbolcunun ‘bilinçli kart görmesi’ sebebiyle PFDK’ya sevk edildiği ifade edildi.