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Spor

TFF: Abdülkerim Bardakcı PFDK’ya Sevk Edildi

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GALATASARAY, GAZİANTEP FK’YI YENDİ

Trendyol Süper Lig’in 22. haftasında Galatasaray, Gaziantep FK ile karşılaştı. Gaziantep Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda gerçekleşen mücadele sarı – kırmızılıların 1-0’lık galibiyetiyle sonuçlandı.

ABDÜLKERİM BARDAKCI CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Karşılaşmada Galatasaray’ın savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakcı, sarı kart görerek Adana Demirspor ile oynanacak olan gelecek maçı için cezalı duruma düştü. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, deneyimli futbolcunun ‘bilinçli kart görmesi’ sebebiyle PFDK’ya sevk edildiği ifade edildi.

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Abdülkerim Bardakcı’ya PFDK Sevki Yapıldı

Galatasaraylı futbolcu Abdülkerim Bardakcı, Gaziantep FK maçında bilinçli olarak kart gördüğü gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

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