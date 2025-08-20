TFF, Ankaraspor ve Nazilli’yi PFDK’ya sevk etti

ANKARASPOR VE NAZİLLİ BELEDİYESPOR MAÇI ANALİZİ

2024’ün nisan ayının sonunda Ankaraspor ile Nazilli Belediyespor karşı karşıya geldi. TFF’nin YouTube kanalından canlı olarak yayınlanan maçta, dikkat çeken bir detay şutların azlığı oldu; 90 dakika boyunca iki takımın da şut çekemediği gözlemlendi. Ayrıca, korner atışları açısından da bu mücadele farklıydı, çünkü sadece 2 korner atışı gerçekleşti. İstatistikler, Ankaraspor’un 10 faul, Nazilli Belediyespor’un ise 5 faul yaptığını gösterdi. Hakem, bu maçta herhangi bir karta başvurmadı. Maçın ardından Nazilli Belediyespor, ligde kalmayı garantiledi.

DISIPLIN SEVKLERİ AÇIKLANDI

TFF, Ankaraspor-Nazilli Belediyespor karşılaşmasının disiplin sevklerini tam 1 yıl 4 ay sonra kamuoyuna duyurdu. Ülkea Nazillispor Kulübü Başkanı Şahin Kaya’nın da aralarında bulunduğu 25 futbolcu, 1 teknik sorumlu ve 2 masör “bahis oynama” suçlamasıyla PFDK’ya sevk edildi. Öne çıkan açıklama ise şöyle: “16- SİNCAN BELEDİYESİ ANKARASPOR KULÜBÜ’nün 28.04.2024 tarihinde oynanan ANKARASPOR – NAZİLLİ BELEDİYESPOR TFF 2. Lig-Beyaz Grup müsabakasındaki ‘Müsabaka Sonucunu Etkilemesi’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 56. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.”

FUTBOLCULARA YAPTIRIMLAR

Sevk edilen isimler arasında Ankaraspor Kulübü başkanı Mehmet Emin Katipoğlu, idareciler ve farklı futbolcular yer alıyor. Bunlardan bazıları, “Müsabaka Sonucunu Etkilemesi” nedeniyle ve ‘bahis oynaması’ suçlamasıyla PFDK’ya sevk edildi. Örneğin, futbolcu Ahmet Daniel Akyıldız, 28.04.2024 tarihinde oynanan bu maçta “Müsabaka Sonucunu Etkilemesi” sebebiyle tedbirli olarak PFDK’ya sevk edildi. Aynı şekilde kaleci antrenörü Ahmet Durak, futbolcu Anıl Atağ gibi birçok oyuncu ve antrenör de aynı suçlamadan dolayı disiplin sürecine dahil oldu.

Sevklerin devamında, 25 futbolcu ve 53 sporcu çeşitli tarihlerde bahis oyunları nedeniyle disiplin cezasıyla karşılaşıyor. Bu durum, liglerdeki şeffaflık ve adil oyun anlayışını sorgulamanıza neden oluyor. Farklı tarihlerde “bahis oynaması” sebebiyle tedbirli olarak PFDK’ya sevk edilen isimler arasında oyunculardan bazıları Cenk Doğan, Berat Arda Kara ve Berkay Akbaş bulunuyor. Diğer yandan, Masör Emin Kars ve antrenörler de belirtilen gerekçelerle disiplin sevkine tabi tutuldu. PFDK’ya yapılan toplam sevkler, güvenilir oyun anlayışının temeli açısından önemli bir adım olarak öne çıkıyor.