TFF, Bahis Nedeniyle Sevk İletti

2024 Nisan ayının sonunda Ankaraspor ile Nazilli Belediyespor bir araya geldi. TFF’nin YouTube kanalında canlı yayınlanan bu karşılaşma, iki takımın da şut atamaması ve 90 dakikada yalnızca 2 korner atılması bakımından dikkat çekti.Diğer yandan Ankaraspor’un 10 faul yapması, Nazilli Belediyespor’un ise 5 faul ile maçı tamamlaması göz önünde bulundurulduğunda, hakemin kart göstermemesi ilginç bir detay olarak öne çıktı. Maçın sonunda Nazilli Belediyespor, ligde kalmayı garantilemiş oldu.

TFF, Ankaraspor-Nazilli Belediyespor maçının disiplin sevkleri hakkında, 1 yıl 4 ay aradan sonra ilanlarda bulundu. Ülkea Nazillispor Kulübü Başkanı Şahin Kaya’nın da aralarında bulunduğu 25 futbolcu, 1 teknik sorumlu ve 2 masör, “bahis oynanması” nedeniyle PFDK’lık oldu. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “16- Sincan Belediyesi Ankaraspor Kulübü’nün 28.04.2024 tarihinde oynanan Ankaraspor – Nazilli Belediyespor TFF 2. Lig-Beyaz Grup müsabakasındaki ‘Müsabaka Sonucunu Etkilemesi’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 56. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.”

Açıklamalara göre, Sincan Belediyesi Ankaraspor Kulübü Başkanı Mehmet Emin Katipoğlu ve Sincan Belediyesi Ankaraspor Kulübü İdarecisi Ahmet Okatan gibi isimler de dahil olmak üzere birçok kişi PFDK’ya sevk edildi. Ayrıca futbolcular arasında Ahmet Daniel Akyıldız, Ahmet Durak, Anıl Atağ gibi isimler de süreçte tedbirli olarak belirtilen tarihlerden itibaren PFDK’ya sevk edildi.

Buna ek olarak, Nazilli Belediyespor kulübü ve onun başkanı Şahin Kaya da karşılaşmanın sonucunu etkilediği gerekçesiyle ayrıca disiplin süreçleri için sevk edilenler arasında yer aldı. Disiplin talimatlarına göre birçok futbolcu ve teknik ekibe dair benzer sevk süreçleri yürütüldü. TFF’nin açıklamaları, tartışmaları beraberinde getirirken, “bahis oynaması” gerekçesiyle yapılan sevkler dikkat çeken diğer bir unsur oldu.