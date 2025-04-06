Spor

TFF’den Fenerbahçe’ye Kötü Cezalar!

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TAHKİM KURULU KARARLARI AÇIKLANDI

Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesi üzerinden Tahkim Kurulu’nun kararları duyuruldu. Açıklamada, “Fenerbahçe Futbol A.Ş.’nin Antrenörü Salvatore Foti’nin rakip takım futbolcusuna yönelik hakareti nedeniyle FDT’nin 41/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 4 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 117.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle karar verilmiştir.” açıklamaları yer aldı.

ZUFIC’E YASAK VE CEZA

Ayrıca, “Fenerbahçe Futbol A.Ş.’nin Antrenörü Sandro Zufic’in müsabaka hakemine yönelik fiili müdahale içeren sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 36/5-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 4 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 78.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oyçokluğuyla karar verilmiştir.” ifadeleri dikkat çekti.

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