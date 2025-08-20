TFF’den Şike Sebebiyle PFDK’ye Sevk

BAŞKANLAR VE FUTBOLCULAR PFDK’YA SEVK EDİLDİ

Ankaraspor ve Nazilli Belediyespor’un başkanları, futbolcuları ve teknik heyet üyeleri, ‘bahis oynamak ve müsabaka sonucunu etkilemek’ gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) gönderildi. TFF’nin sosyal medya kanalından canlı olarak yayımlanan karşılaşmada her iki takım da hiç şut çekmezken yalnızca 2 korner kullanıldı. Ankaraspor 10 faul gerçekleştirirken, Nazilli Belediyespor ise 5 faul yaptı; hakem kartına hiç başvurmadı.

MÜSABAKANIN SONUCU ETKİLENDİ

TFF’nin açıklamasına göre, Sincan Belediyespor (Ankaraspor) ve Nazilli Belediyespor kulüpleri, ‘müsabaka sonucunu etkilemek’ gerekçesiyle doğrudan PFDK’ya sevk edildi. Ankaraspor Kulübü Başkanı Mehmet Emin Katipoğlu, Nazilli Belediyespor Kulübü Başkanı Şahin Kaya, çok sayıda kulüp idarecisi, 40’tan fazla futbolcu, 5 antrenör ve 2 masör, şike ve bahis oynamak suçlamalarıyla disiplin kuruluna sevk edildi.