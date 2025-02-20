TFF’den Yabancı Hakem Kararı Açıklaması

YABANCI HAKEM ATAMASI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından duyurulan yabancı hakem kararı sonrasında Süper Lig’in 25. haftasında oynanacak olan Galatasaray ve Fenerbahçe maçı için hakem Slavko Vincic atandı. Bu gelişmenin ardından gözler dünyanın önde gelen 15 hakemine döndü.

DÜNYA ÇAPINDAKİ EN İYİ HAKEMLER

Dijital spor yayıncısı GiveMeSport’un derlediği listede yer alan hakemlerin arasında bir Türk hakem ile beraber derbinin orta hakemi olan Slavko Vincic de bulunuyor. İşte listede yer alan en iyi hakemler: 15- Wilton Sampaio / Brezilya.