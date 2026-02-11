TFF Disiplin Kuruluna Sevk Edilen Kulüpler Açıklandı

tff-disiplin-kuruluna-sevk-edilen-kulupler-aciklandi

TFF’nin internet sitesinde yayımlanan bilgilere göre müşavirlik, çeşitli nedenlerden dolayı Başakşehir, Beşiktaş, Çaykur Rizespor, Eyüpspor, Fenerbahçe, Galatasaray, Kayserispor, Kocaelispor, Samsunspor ve Trabzonspor’u disiplin kuruluna sevk etti. Bunun dışında Gaziantep FK’nın oyuncusu Drissa Camara, kural ihlali nedeniyle tedbirli olarak PFDK’ye teslim edildi.

DİSİPLİN SEVKLERİ DEVAM EDİYOR

Hukuk müşavirliği, 1. Lig takımlarından Pendikspor, Serikspor ve Erzurumspor FK’yi de değişik sebeplerle disipline sevk etti. Ayrıca Çorum FK futbolcusu İbrahim Sehic, antrenör Mehmet Aktürk ve Çorum yöneticisi Mustafa Soley, Pendikspor Teknik Direktörü Uğur Uçar, Ankara Keçiörengücü oyuncusu İbrahim Akdağ, Bandırmasporlu Douglas Tanque ve Manisa FK futbolcusu Bobby Adekanye, tedbirli olarak PFDK’ye yönlendirildi.

