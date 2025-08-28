TFF, FIFA’nın Duyurusunu Yayımladı

Spor

FIFA’DAN YENİ MALATYASPOR’A PUAN CEZASI

Türkiye Futbol Federasyonu, FIFA’nın aldığı yeni kararı duyurdu. FIFA Disiplin Komitesi, Nesine 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından biri olan Yeni Malatyaspor’a puan silme cezası verdi. TFF, yaptığı açıklamada “FIFA Disiplin Komitesi tarafından Yeni Malatyaspor Kulübü’ne toplam 1 dosyadan 6 puan tenzili cezası uygulanmıştır.” ifadesine yer verdi.

ÖNCEKİ CEZA DA UNUTULMADI

FIFA, daha önce de Yeni Malatyaspor’a 6 puan silme cezası vermişti. Bu gelişmeler, kulübün ligdeki performansını doğrudan etkileme potansiyeline sahip.

