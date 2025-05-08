TFF Haftanın Hakemlerini Duyurdu

HAFTANIN HAKEMLERİ AÇIKLANDI

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig’in 35. haftasında görev yapacak hakemleri duyurdu. Trabzonspor ile Galatasaray arasında gerçekleşecek olan karşılaşmayı Atilla Karaoğlan yönetecek.

HAFTANIN DİĞER MAÇLARINDA GÖREV ALACAK HAKEMLER

Haftanın hakem atamaları şöyle sıralandı: Başakşehir-Fenerbahçe mücadelesinde Burak Pakkan, Gaziantep FK-Corendon Alanyaspor karşılaşmasında Kadir Sağlam, Konyaspor-Çaykur Rizespor maçında Ozan Ergün, Eyüpspor-Kasımpaşa oyununda Adnan Deniz Kayatepe, Sivasspor-Sipay Bodrum FK maçında Ümit Öztürk, Beşiktaş-Adana Demirspor karşılaşmasında Çağdaş Altay ve Göztepe-Atakaş Hatayspor mücadelesinde Abdullah Buğra Taşkınsoy görev alacak. Bellona Kayserispor-Onvo Antalyaspor maçında ise Arda Kardeşler düdük çalacak.