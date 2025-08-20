TFF, Kulüpleri PFDK’ye Sevk Etti

PFDK’YE SEVK EDİLEN KULÜPLER

Ankaraspor ve Nazilli Belediyespor’un başkanları, futbolcuları ve teknik heyet üyeleri, ‘bahis oynamak ve müsabaka sonucunu etkilemek’ gerekçesiyle PFDK’ya gönderildi. TFF’nin sosyal medya kanalından canlı yayımlanan karşılaşmada iki takım da şut çekmezken, yalnızca iki korner atışı kullanıldı.

Ankaraspor 10, Nazilli Belediyespor ise 5 faul yaptı. Hakem kartlarına hiç başvurmadı. TFF’nin açıklamasına göre, Sincan Belediyespor (Ankaraspor) ve Nazilli Belediyespor kulüpleri, ‘müsabaka sonucunu etkilemek’ gerekçesiyle doğrudan PFDK’ye iletildi.

Ankaraspor Kulübü Başkanı Mehmet Emin Katipoğlu, Nazilli Belediyespor Kulübü Başkanı Şahin Kaya, çok sayıda kulüp idarecisi, 40’tan fazla futbolcu, 5 antrenör, 2 masör, şike ve bahis oynamak suçlamalarıyla disiplin kuruluna sevk edildi.