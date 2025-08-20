Spor

TFF, Kulüpleri PFDK’ye Sevk Etti

tff-kulupleri-pfdk-ye-sevk-etti

PFDK’YE SEVK EDİLEN KULÜPLER

Ankaraspor ve Nazilli Belediyespor’un başkanları, futbolcuları ve teknik heyet üyeleri, ‘bahis oynamak ve müsabaka sonucunu etkilemek’ gerekçesiyle PFDK’ya gönderildi. TFF’nin sosyal medya kanalından canlı yayımlanan karşılaşmada iki takım da şut çekmezken, yalnızca iki korner atışı kullanıldı.

Ankaraspor 10, Nazilli Belediyespor ise 5 faul yaptı. Hakem kartlarına hiç başvurmadı. TFF’nin açıklamasına göre, Sincan Belediyespor (Ankaraspor) ve Nazilli Belediyespor kulüpleri, ‘müsabaka sonucunu etkilemek’ gerekçesiyle doğrudan PFDK’ye iletildi.

Ankaraspor Kulübü Başkanı Mehmet Emin Katipoğlu, Nazilli Belediyespor Kulübü Başkanı Şahin Kaya, çok sayıda kulüp idarecisi, 40’tan fazla futbolcu, 5 antrenör, 2 masör, şike ve bahis oynamak suçlamalarıyla disiplin kuruluna sevk edildi.

ÖNEMLİ

Gündem

Muğla’da Fiber Tekne Battı: 2 Kayıp

Muğla’nın Milas ilçesinde 'Demirhan' adlı teknede meydana gelen kaza sonucunda 8 kişi denize düştü. 6 kişi kurtulurken, kaybolan 2 çocuk için arama çalışmalarına başlandı.
Gündem

Jose Mourinho’dan açıklama sonrasında

Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho, Benfica ile oynanan ve 0-0 berabere biten maç sonrası değerlendirmelerde bulundu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.