TFF, Süper Kupa 4 Takımla Oynanacak

2025 MÜSABAKALARININ ORGANİZASYONUNUN DETAYLARI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2025 yılına ait Turkcell Süper Kupa müsabakalarının 4 takım arasında gerçekleştirileceğini bildirdi. TFF tarafından yapılan açıklamada, organizasyonun tarafsız bir sahada tek maç eleme usulü ile oynanacağı vurgulandı. Açıklamada, yarı final karşılaşmalarında, lig şampiyonu ile Türkiye Kupası finalistinin ve Türkiye Kupası şampiyonu ile lig ikincisinin eşleşeceği belirtildi.

GALATASARAY’IN BAŞARISIYLA ÜÇ TAKIM DAHA KATILACAK

TFF, Galatasaray’ın ligdeki ilk 2 sırayı garanti altına almış olması ve Ziraat Türkiye Kupası’nda finale çıkmasından dolayı, Trendyol Süper Lig’i 3. sırada bitiren takımın da organizasyonda yer alacağını duyurdu. Ayrıca, federasyon, takımların sezon başında oynayacağı UEFA eleme maçlarını dikkate alarak, Turkcell Süper Kupa müsabakalarının 2026 yılının ocak ayında yapılacağını açıkladı.

ESNEK EŞLEŞME DURUMLARI

Turkcell Süper Kupa’daki lig sıralaması ve kupa finalinde elde edilecek sonuçlara göre eşleşmelerin şekli ise şöyle olacak: Eğer lig şampiyonu ve Türkiye Kupası şampiyonu aynı takım olursa, lig şampiyonu ile Türkiye Kupası finalisti, lig ikincisi ile de lig üçüncüsü yarı finalde karşılaşacak. İki takımın da aynı olması durumunda, lig şampiyonu lig üçüncüsü ile, Türkiye Kupası şampiyonu da lig ikincisi ile eşleşecek. Lig ikincisi ile Türkiye Kupası şampiyonunun aynı takım olması durumunda, lig şampiyonu ile Türkiye Kupası finalisti, Türkiye Kupası şampiyonu ile de lig üçüncüsü eşleşecek. Son olarak, lig ikincisi ile Türkiye Kupası finalistinin aynı takım olması halinde, lig şampiyonu ile Türkiye Kupası finalisti, Türkiye Kupası şampiyonuyla da lig üçüncüsü yarı finalde karşılaşacak.