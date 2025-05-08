TFF, Süper Kupa Formatını Açıkladı

TFF’DEN YENİ MÜSABAKA DÜZENİ

Türkiye Futbol Federasyonu, 2025 yılına ait Turkcell Süper Kupa müsabakalarının 4 takım aracılığıyla gerçekleştirileceğini açıkladı. Yapılan resmi açıklamada, organizasyonun tarafsız bir sahada, tek maç eleme formatına göre düzenleneceği ifade edildi. Yarı final karşılaşmalarında lig şampiyonu ile Türkiye Kupası finalistinin, Türkiye Kupası şampiyonu ile de lig ikincisinin karşı karşıya geleceği belirtildi.

LİG ÜÇÜNCÜSÜ ORGANİZASYONA DAHİL OLACAK

Galatasaray’ın hem ligdeki ilk 2 sırayı garantilemesi hem de Ziraat Türkiye Kupası’nda finale çıkmasından dolayı Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig’i 3. sırada tamamlayacak diğer takımı da organizasyona dahil edeceğini duyurdu. TFF, takımların sezon başında UEFA eleme maçları oynayacak olmaları nedeniyle Turkcell Süper Kupa’nın 2026 yılının ocak ayında düşünüldüğünü bildirdi.

EŞLEŞMELERİN BELİRLENMESİ

Turkcell Süper Kupa’da, lig sıralaması ve kupa finalinin sonuçlarına dayalı olarak eşleşmeler şu şekilde olacak: Eğer lig şampiyonu ve Türkiye Kupası şampiyonu aynı takım olursa, yarı finalde lig şampiyonu ile Türkiye Kupası finalisti, lig ikincisi ile de lig üçüncüsü karşılaşacak. Eğer lig şampiyonu ve Türkiye Kupası finalistinin aynı takım olması durumunda, lig şampiyonu lig üçüncüsü ile, Türkiye Kupası şampiyonu ise lig ikincisi ile eşleşecek. Ayrıca, lig ikincisi ile Türkiye Kupası şampiyonu aynı takım olursa, lig şampiyonu Türkiye Kupası finalistiyle, Türkiye Kupası şampiyonu da lig üçüncüsüyle yarı finalde yarışacak. Ligi ikincisi ile Türkiye Kupası finalistinin aynı takım olması durumunda ise lig şampiyonu Türkiye Kupası finalisti, Türkiye Kupası şampiyonu da lig üçüncüsü ile eşleşecek.