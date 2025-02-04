TFF, Süper Lig VAR Kayıtlarını Yayınladı

VAR KAYITLARI AÇIKLANDI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig’in 22. haftasında gerçekleşen karşılaşmaların Video Yardımcı Hakem (VAR) kayıtlarını duyurdu. TFF, bu hafta oynanan 5 maçın VAR kayıtlarını ses ve görüntüyle Youtube hesabında paylaştı.

MAÇLARDAN ÖNE ÇIKAN KARARLAR

Konyaspor – Bodrum FK mücadelesinin 43. dakikasında hakem Ümit Öztürk, potansiyel bir penaltı incelemesi için VAR’dan bildirim aldı. Kenara gelerek pozisyonu izleyen Öztürk, Yusuf Erdoğan’ın topa elle temasını tespit etti ve penaltı kararı verdi.

Eyüpspor – Sivasspor karşılaşmasının 82. dakikasında hakem Atilla Karaoğlan, faul yapan Murat Paluli’ye sarı kart gösterdi. Ancak VAR uyarısı ile kenara gelen Karaoğlan, Murat’ın Ampem’e kural dışı hareketi nedeniyle kartı iptal ederek doğrudan kırmızı kart gösterdi.

Hatayspor – Antalyaspor mücadelesinde, 43. dakikada hakem Direnç Tonusluoğlu penaltı noktasını gösterdi. VAR’dan gelen uyarı üzerine pozisyonu tekrar inceleyen Tonusluoğlu, savunma oyuncusunun rakipten önce topa müdahalesini belirledi ve penaltıyı iptal etti.

GÖZTEPE – ALANYASPOR KARŞILAŞMASI

Göztepe – Alanyaspor maçının 41. dakikasında, ev sahibi takımın kullandığı köşe vuruşu sonrası hakem Arda Kardeşler, elle oynama gerekçesiyle penaltı kararı verdi. Ancak VAR kontrolü sonrası pozisyonu izleyen Kardeşler, faul olmadığını tespit ederek kararını değiştirdi ve Alanyaspor lehine değerlendirme yaptı.

Aynı maçta, Göztepe’nin 59. dakikada ceza sahasında elde ettiği bir fırsatta, Kardeşler bir kez daha penaltı noktası gösterdi. VAR uyarısı ile pozisyonu izleyen hakem, savunma oyuncusunun topa omzuyla müdahale ettiğini belirleyerek bu kararını da iptal etti.

65. dakikada Göztepe’nin yaşanan karamboldan kaynaklanan golü, VAR incelemesi sonuçlandıktan sonra iptal edildi. Hakem Arda Kardeşler, Heliton’un kaleci Ertuğrul’a yaptığı faulu tespit etti.

FENERBAHÇE – ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI

Fenerbahçe – Çaykur Rizespor karşılaşmasının 45+3. dakikasında köşe vuruşu sonrasında hakem Burak Pakkan, VAR uyarısını değerlendirmek için kenara geldi. Rizesporlu futbolcu Akintola’nın ceza sahası içinde Skriniar’ı düşürdüğünü tespit eden Pakkan, penaltı kararı verdi.