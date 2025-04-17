TFF Takım Sayısını Azaltacak!

TOPLANTI VE ALINAN KARARLAR

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 16 Nisan 2025 tarihinde Riva Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde bir toplantı düzenledi. Bu toplantıda, profesyonel liglerdeki takım sayısının azaltılması yönünde bir karar alındı.

GEÇEN YILLARDAKİ TAKIM SAYILARI

2019-2020 sezonunda profesyonel futbol ligleri 125 takımla oynanıyordu. Ancak COVID-19 salgını döneminde Kulüpler Birliği’nin ortak talebiyle ligden düşme kaldırıldı. Sonrasında 2020-2021 sezonunda profesyonel liglerdeki takım sayısı 145’e yükseldi. Süper Lig, 21 takımla oynandı ve kademeli olarak takım sayısının düşürülmesi planlandı. Fakat 2023’te yaşanan deprem felaketi nedeniyle bazı kulüplerin ligden çekilme talepleri kabul edildi ve hedeflenen sayıya ulaşılamadı.

GELECEK PLANLAMALARI

Kulüp gelirlerini artırmak ve rekabet ortamını güçlendirmek amacıyla, 2025-2026 sezonunda profesyonel liglerde mücadele eden takım sayısının kademeli olarak azaltılması planlanıyor. Mevcut olan 139 profesyonel takımın, belirlenen düşme ve çıkma sayıları doğrultusunda 120’ye indirilmesi hedefleniyor.