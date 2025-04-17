TFF Takım Sayısını Düşürecek!

TOPLANTIDA ALINAN KARARLAR

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 16 Nisan 2025 tarihinde Riva Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda alınan karara göre, profesyonel liglerdeki takım sayısının azaltılması yönünde önemli bir adım atıldı.

KULÜPLERİN DURUMU VE GEÇMİŞ SEZONLAR

Profesyonel futbol liglerinde 2019-2020 sezonunda 125 takım mücadele ederken, COVID-19 salgını nedeniyle Kulüpler Birliği’nin talebiyle o dönemde küme düşme uygulanmamıştı. 2020-2021 sezonunda ise profesyonel liglerdeki takım sayısı 145’e yükseldi. Süper Lig de dâhil olmak üzere, tüm liglerde kademeli olarak takım sayısının azaltılması hedeflenmişti, ancak 2023’te yaşanan deprem felaketi sonrası bazı kulüplerin ligden çekilme talepleri kabul edildi ve bu plan doğrultusunda ilerlenmedi.

2025-2026 sezonunda profesyonel liglerde, takım sayısının kademeli olarak 139’dan 120’ye düşürülmesi planlanıyor. Bu değişiklik, kulüp gelirlerinin artırılması ve daha güçlü bir rekabet ortamının oluşturulması amacını güdüyor. Önümüzdeki sezonlarda düşme ve çıkma sayılarına göre yapılacak düzenlemeler ile bu hedefe ulaşılması bekleniyor.