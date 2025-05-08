TFF, Transfer Dönemlerini Açıkladı

TRANSFER DÖNEMİ TARİHLERİ BELİRLENDİ

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 8 Mayıs 2025 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında 2025-2026 sezonunun transfer ve tescil dönemlerinin takvimini açıkladı.

YAZ TRANSFER DÖNEMİ ZAMANLARI

TFF’nin resmi duyurusuna göre, yaz transfer dönemi (Birinci Transfer ve Tescil Dönemi) 30 Haziran 2025 tarihinde başlayacak ve 12 Eylül 2025’te sona erecek. Kulüpler, bu tarih aralığında kadrolarını güçlendirmek için yeni oyuncu transferlerini hayata geçirebilecek.

KIS TRANSFER DÖNEMİ HAKKINDA

Kış transfer dönemi (İkinci Transfer ve Tescil Dönemi) ise 5 Ocak 2026’da başlayacak ve 10 Şubat 2026’da tamamlanacak. Bu dönemde takımlar, sezonun ikinci yarısı öncesinde ihtiyaç duydukları takviyeleri gerçekleştirecek. Federasyonun yaptığı açıklamada, transfer dönemlerinin FIFA kuralları dâhilinde belirlendiği ve tüm kulüplerin belirlenen takvime uygun hareket etmesi gerektiği ifade edildi.